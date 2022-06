IATA: herstel luchtvaart houdt vaart ondanks problemen

Het herstel van de passagiersluchtvaart houdt vaart, ondanks de huidige operationele problemen op veel luchthavens. De internationale brancheorganisatie IATA zag de vraag naar tickets in april op jaarbasis met bijna 80 procent toenemen. De organisatie merkt op dat de vergelijking met een jaar eerder mank gaat vanwege de beperkingen door de coronapandemie. Ook in april dit jaar waren er nog restricties, zoals in China. Daarnaast zorgde de oorlog in Oekraïne voor verstoringen en problemen, mede door de sluiting van het Russische luchtruim voor veel maatschappijen.

IATA-topman Willie Walsh merkt op dat er op dit moment twee zaken spelen die nadrukkelijk van invloed zullen zijn op het komende zomerseizoen. Zo is er onder consumenten een grote drang om te reizen na twee jaar van corona-ellende. Daarnaast is er op veel plekken sprake van operationele tekortkomingen die de luchtvaartsector beperken. Daarmee doelt hij onder andere op de problemen op luchthavens in Europa waar door personeelstekorten veel vluchten geannuleerd worden, zoals op Schiphol.

Volgens Walsh zijn regeringen te lang voorzichtig geweest met het afbouwen van de coronabeperkingen. Daardoor hebben ze volgens hem een hoop onzekerheid in de markt veroorzaakt. Op het moment dat de beperkingen werden opgeheven, was er nog maar weinig tijd over om zaken voor elkaar te krijgen. Hij noemt het dan ook “geen wonder” dat er op verschillende luchthavens problemen zijn ontstaan.

De groei in april was volgens IATA in bijna alle markten te zien. China was een negatieve uitschieter. De coronapandemie beperkte de reizen van en naar het Aziatische land. Ook binnenlandse vluchten werden veel minder uitgevoerd.