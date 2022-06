Krant: Volkswagen biedt Russische werknemers ontslagregeling aan

De Duitse automaker Volkswagen zou werknemers van een van zijn Russische fabrieken een vergoeding aanbieden als zij vrijwillig bij de fabriek zouden vertrekken. Dat schrijft de Russische krant Kommersant. Volgens de krant zou het aanbod in sommige gevallen neerkomen op zes maanden salaris voor de circa tweehonderd werknemers in de fabriek in Nizjni Novgorod.

Volkswagen kondigde in maart aan dat de productie in de fabrieken in Kaluga en Nizjni Novgorod tot nader order zou worden opgeschort als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de daarop ingestelde westerse sancties tegen het land. De export van voertuigen naar Rusland werd vanwege de oorlog ook met onmiddellijke ingang stopgezet.

Kommersant citeerde vakbondsbronnen die zeiden dat werknemers die voor 17 juni met het aanbod van het bedrijf instemmen, zes maanden salaris zouden ontvangen. De overeenkomst zou ook een ziektekostenverzekering tot eind 2022 omvatten, aldus de krant.