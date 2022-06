Landbouworganisatie VN: rekening voor import voedsel naar record

De rekening die landen moeten betalen voor de import van voedsel zal dit jaar naar een nieuw recordniveau stijgen, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO. Volgens de FAO komen de wereldwijde importkosten voor voedsel dit jaar uit op 1,81 biljoen dollar, omgerekend 1700 miljard euro. Dat is een stijging met 51 miljard dollar vergeleken met het record van vorig jaar.

Door de oorlog zijn de prijzen voor veel levensmiddelen zoals graan, tarwe, mais en zonnebloemolie hard gestegen. Oekraïne is een belangrijke producent van graan en andere landbouwgoederen, maar door de oorlog is de export ernstig verstoord. Daarnaast leiden de gestegen prijzen voor energie en kunstmest tot hogere kosten voor boeren, die dat weer opvangen met hogere verkoopprijzen. Bedrijven die actief zijn in het vervoer van voedsel kampen ook nog eens met gestegen brandstofkosten.

De FAO waarschuwt dat met name arme landen hiervan het slachtoffer kunnen worden, bijvoorbeeld door meer armoede en hongersnood. Ook vreest de organisatie dat mensen meer beperkt worden in de keuze aan levensmiddelen omdat ze zich bijvoorbeeld geen vlees meer kunnen veroorloven. Dat zorgt weer voor een minder gevarieerd dieet.