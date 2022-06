Ook ABN AMRO ziet kans op recessie toenemen

De kans dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt stijgt. Volgens economen van ABN AMRO is er momenteel veel sprake van tegenwind door de hoge inflatie, de oplopende rentes en de lockdowns in China. Die zullen in het tweede en het derde kwartaal van dit jaar, door de sterke binnenlandse en buitenlandse vraag, nog niet voor een krimp zorgen. Maar de verwachting is dat aan het einde van het jaar de economie afkoelt, waarmee de kans op twee kwartalen krimp op rij en dus een recessie, wel toeneemt. Eerder op donderdag voorspelde Rabobank een milde recessie.

Volgens ABN AMRO zullen de hoge energieprijzen, maar ook andere kosten die hoog blijven, ook volgend jaar zorgen voor een inflatie die boven de 3 procent ligt. De geldontwaarding is volgens de bank de voornaamste factor die de economische groei bedreigt. Door de oorlog in Oekraïne trekken westerse energiebedrijven hun handen af van Rusland. Daarbij wil Brussel ook dat de afhankelijkheid van Russische olie en gas wordt afgebouwd. Bijkomend nadeel daarbij is dat de energievraag vanuit China weer zal toenemen als daar de coronamaatregelen worden versoepeld. Volgens ABN AMRO zullen de energieprijzen daardoor nog zeker tot eind volgend jaar hoog zijn.

Maatregelen door het kabinet, zoals het verlagen van de accijnzen, zullen er daarnaast voor zorgen dat een deel van de inflatiedruk die eigenlijk dit jaar zou worden gevoeld, naar volgend jaar wordt overgeheveld. ABN AMRO merkt verder op dat de inflatie niet alleen door sterk schommelende energie- en voedselprijzen hoog ligt. Ook een “breder mandje aan goederen” zorgt voor prijsdruk. Zo was de kerninflatie, zonder de energie- en voedselprijzen, in april alleen al 3,5 procent.

De economen denken verder dat de Europese Centrale Bank niet anders kan dan de rente verhogen dit jaar om de inflatie te beteugelen. Daarbij rekent de bank op een viertal rentestappen dit jaar van ieder 0,25 procentpunt. ABN AMRO legt uit dat hogere rentes, naast de inflatie, een groeivertragende factor zijn. “Krediet wordt duurder en het wordt kostbaarder voor bedrijven om te investeren waardoor de vraag afgeremd wordt”, aldus de bank.

De oplopende kosten zullen huishoudens verder voorzichtiger maken met het doen van niet-essentiële uitgaven. Dat zal pas later dit jaar zijn beslag krijgen, aangezien er op dit moment nog altijd sprake is van inhaalgroei. Verder zal de loongroei aantrekken, maar niet genoeg om de inflatie te compenseren. Daarmee neemt de koopkracht af.