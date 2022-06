Personeelskrapte raakt Schiphol, maar precieze tekorten onbekend

Dat er op Schiphol sprake is van personeelskrapte is duidelijk. Maar hoeveel medewerkers er nu daadwerkelijk nodig zijn om de problemen op te lossen, is dat vooralsnog niet. Schiphol weet dat er zeker 500 beveiligers nodig zijn. Hoe groot de tekorten op andere afdelingen zijn, is nog niet bekend. Ook vakbond FNV kan op die vraag geen duidelijk antwoord geven. De bond verwijt de luchthaven da die geen zicht heeft op de problemen en daarmee ook geen regie voert. Zaterdag is een banenmarkt op Schiphol.

Dat de cijfers niet duidelijk zijn, lijkt mede te komen doordat de luchthavenexploitant diensten als bagage- en vrachtafhandeling en schoonmaak heeft uitbesteed. Bijkomend nadeel voor de bedrijven die met tekorten kampen is het veiligheidsonderzoek. Alvorens op Schiphol aan de slag te mogen, worden werknemers door de AIVD gescreend. Doorgaans duurt dit proces zo’n zes weken. Daarnaast moeten nieuwe medewerkers worden opgeleid. Afhankelijk van de functie kan dit ook weken tot maanden duren. Schiphol hoopt dat dit proces sneller kan.

Voordat de coronacrisis de reiswereld aan de rand van de afgrond bracht was Schiphol volgens FNV goed voor zo’n 68.000 directe banen. Op het dieptepunt van de crisis waren dat er nog zo’n 35.000. De luchtvaart zal dit jaar naar verwachting qua capaciteit weer rond de 70 tot 80 procent liggen in vergelijking met voor de crisis. Daarmee lijken er ook weer duizenden mensen extra nodig te zijn.

Om personeel te werven maakte Schiphol onlangs bekend een extraatje aan personeel uit te delen. Volgens FNV zorgt de zomertoeslag van 5,25 euro per uur er vooral voor dat er niet meer personeel vertrekt bij de luchthaven. Van bepaalde bedrijven weet Joost van Doesburg, projectleider Schiphol van FNV, dat er een kwart meer personeel bij moet. Om de problemen te tackelen zonder personeel over de kling te jagen, lijkt volgens FNV schrappen van vluchten de enige optie.

Belangenvereniging voor luchtvaartmaatschappijen BARIN vindt dat niet. Volgens die organisatie moet Schiphol zijn zaken sneller op orde krijgen. Zeker omdat het ook de havengelden flink heeft verhoogd.

De problemen op Schiphol staan niet op zichzelf, maar spelen in heel Europa. Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zijn overheden ook schuldig. Zij hebben met hun coronabeperkingen de markten te lang in onzekerheid gelaten. De versoepelingen van de maatregelen kwamen te laat om ook de hausse aan reizigers tijdig op te kunnen vangen.