Rabobank rekent op milde recessie door hoge inflatie

De Rabobank verwacht dat de Nederlandse economie later dit jaar in een milde economische recessie belandt. Een van de oorzaken is de hoge inflatie. Die drukt de bestedingen en investeringen en daardoor kan de Nederlandse economie twee kwartalen op rij gaan krimpen. De Rabobank denkt niet dat de inflatie op korte termijn hard gaat dalen.

Daarnaast remmen onder meer personeelstekorten en wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen van bedrijven eind dit jaar de groei af in veel Nederlandse sectoren. Dat schrijven economen en sectorspecialisten van de bank. Ze voorzien voor heel 2022 nog een groei van de Nederlandse economie met bijna 3 procent. Voor volgend jaar rekenen economen van de Rabobank op een krimp met 0,2 procent.

De instelling denkt niet dat de werkloosheid door de recessie hard gaat oplopen. Er is nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt en daardoor blijven bedrijven vermoedelijk “zuinig op hun personeel”.

“In onze raming gaan we ervan uit dat de Europese Unie een boycot op Russische olie instelt vanaf het einde van dit jaar”, zegt hoofdeconoom Ester Barendregt van Rabobank in een toelichting. “We verwachten dat hierdoor de energieprijzen hoog blijven of zelfs nog wat oplopen.”

De bank gaat er in de raming niet van uit dat de EU op korte termijn stopt met het invoeren van Russisch gas. Ook zijn nieuwe coronamaatregelen die de economie schaden niet meegenomen. “Komt er toch een gasboycot of kondigt het kabinet toch nieuwe coronamaatregelen aan, dan zullen we ons economische beeld naar beneden moeten bijstellen”, aldus Barendregt.