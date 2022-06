Techinvesteerder Prosus aan kop in vlakke AEX, Besi onderaan

Techinvesteerder Prosus was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die weinig beweging liet zien. De chipbedrijven Besi en ASMI stonden daarentegen onder druk na een fors koersverlies van chipmaker Intel op Wall Street. Het Amerikaanse concern liet zich tijdens een investeerdersdag negatiever uit over het lopende kwartaal.

De beurshandel staat volledig in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB, die dit keer de rentevergadering houdt in Amsterdam, zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten. In juli zal de rente waarschijnlijk wel worden verhoogd om de hoge inflatie in te dammen. Beleggers zijn vooral benieuwd of de centrale bank een hint zal geven over de omvang van de toekomstige rentestap. De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was in 2011. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australiƫ zijn de rentes al opgeschroefd.

De markten verwerkten daarnaast beter dan verwachte handelscijfers uit China, waar de export in mei een sterk herstel liet zien dankzij de versoepeling van de strikte coronamaatregelen in het land. Het goede nieuws werd echter overschaduwd door berichten dat een deel van de miljoenenstad Shanghai weer in lockdown gaat.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 710,72 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1009,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,8 procent.

Behalve Prosus (plus 5,6 procent) stonden verzekeraar NN Group en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway in de kopgroep van de AEX, met winsten van 1,9 en 1,1 procent. Besi en ASMI sloten de rij met minnen van 2,8 en 2,4 procent.

Shell klom 0,2 procent, mede dankzij een koopadvies van Credit Suisse. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat het olie- en gasconcern twee definitieve biedingen heeft ontvangen voor zijn belang van 30 procent in de olie- en gasvelden in Nigeria. Shell zette het belang in het Nigeriaanse samenwerkingsverband vorig jaar in de etalage. Het belang heeft naar verluidt een waarde van zo’n 2,3 miljard dollar.

In de MidKap zakte Air France-KLM ruim 2 procent. Door de staking op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle zijn twee landingsbanen gesloten. Een kwart van de vluchten die donderdag gepland stonden vanaf de luchthaven is geannuleerd.

De euro was 1,0717 dollar waard, tegen 1,0736 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 121,94 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 123,49 dollar per vat.