Werkloosheid OESO-landen verder omlaag

De werkloosheid in de landen die zijn aangesloten bij de OESO is verder gedaald nadat die eerder dit jaar al onder het niveau van voor de coronacrisis was gezakt. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling stelt in een maandrapport dat de werkloosheid in april is gedaald naar 5 procent. Daarmee viel het percentage voor de twaalfde maand op rij lager uit. Vooral vrouwen vonden vaker werk.

In februari zakte de werkloosheid al onder het pre-crisisniveau van 5,3 procent. Momenteel zitten 34 miljoen mensen in de OESO-landen zonder werk. Dat zijn er 500.000 minder dan voor de crisis. De OESO bestaat uit 38 landen waaronder veel Europese landen en landen als de Verenigde Staten, Mexico, Canada, Chili, Zuid-Korea en Australiƫ.

In de eurozone bleef de werkloosheid stabiel op 6,8 procent. Het was al de derde maand op rij dat de werkloosheid in de regio nagenoeg gelijk bleef.

De OESO benadrukt dat het werkloosheidscijfer niet helemaal een exacte weergave is van het aantal mensen dat werk zoekt. Dit omdat sommige mensen niet actief op zoek zijn naar een baan of daar niet beschikbaar voor zijn.