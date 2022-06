Aandelen techfonds Alibaba flink hoger in Hongkong

De aandelen van techfonds Alibaba stonden vrijdag op de beurs in Hongkong tussentijds 2 procent hoger. Het herstel stond in schril contrast met de stevige min van de in New York genoteerde aandelen van het fonds op donderdag nadat Chinese toezichthouders gesprekken over een beursgang van Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba, de kop in drukten. Bij het begin van de sessie in Hongkong zakte het aandeel Alibaba in eerste instantie een paar procent weg, om daarna het herstel in te zetten

In 2020 moest Alibaba de beursgang van Ant op het laatste moment afblazen en openden toezichthouders een kartelonderzoek naar het concern. Op donderdag kwamen er berichten naar buiten dat er mogelijk toch weer een beursgang aanstaande was. De toezichthouder liet in een reactie op het bericht weten dat er niet wordt gewerkt aan een herziening van de beursgang van Ant.

Beleggers houden evengoed rekening met speculaties over de vraag of de beursgang van Ant nieuw leven kan worden ingeblazen. Zeker nu Beijing de regelgeving voor internetbedrijven versoepelt.

Het beeld op de beurzen in Aziƫ was wisselend. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. In Shanghai, waar delen van de stad weer op slot zijn gegaan om verspreiding van het coronavirus in te dammen, noteerde de graadmeter 1 procent hoger. Beleggers in China reageerden ook op inflatiecijfers. Zo stegen de producentenprijzen in China in vergelijking met een maand eerder iets minder hard op jaarbasis. Dat kwam onder andere door lagere grondstofprijzen. Verder bleef de consumenteninflatie nagenoeg stabiel.

In Tokio eindigde de Nikkei-index 1,5 procent lager op 27.824,29 punten. Japanse bedrijven merkten enige verlichting aan de kostenkant. Dat kwam vooral door extra overheidssubsidies om de stijgende energieprijzen te compenseren. De Kospi in Seoul stond 1,1 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney speelde 1,2 procent kwijt.