Amerikaanse inflatie loopt verder op tot 8,6 procent in mei

De inflatie in de Verenigde Staten is in mei verder opgelopen, waarmee de hoop dat de piek van de prijsstijgingen is bereikt is afgenomen. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,6 procent op jaarbasis. In april gingen de consumentenprijzen in ’s werelds grootste economie nog met 8,3 procent omhoog en economen hadden voor mei op een stabiel inflatiecijfer gerekend. In maart bedroeg de inflatie 8,5 procent.

De inflatie bevindt zich daarmee nog altijd op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Dat komt mede door de hoge brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Net als in Europa kampen de Amerikanen met recordprijzen aan de pomp. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen.

Exclusief de prijzen van brandstoffen en voedsel, die vaak grote bewegingen laten zien, bedroeg de inflatie 6 procent, tegen 6,2 procent in april. Economen hadden gerekend op een zogeheten kerninflatie van 5,9 procent.

Door de onvrede bij Amerikanen over de stijgende prijzen staat de populariteit van president Joe Biden onder druk. De bestrijding van de inflatie is volgens Biden dan ook de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.

Ook de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is “vastbesloten” om de hoge inflatie aan te pakken. Begin mei verhoogde de Fed de rente met een half procentpunt, wat de sterkste renteverhoging in 22 jaar was. De centrale bank heeft aangegeven bij de komende beleidsvergaderingen de rente met een half procentpunt te blijven verhogen om zo de inflatie tegen te gaan. De Fed heeft de rente dit jaar tot nu toe twee keer verhoogd, met in totaal 0,75 procentpunt.

In de eurozone is de rente tot nu toe ongewijzigd gebleven. Wel gaf de Europese Centrale Bank donderdag aan de rente in juli te gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zal de eerste renteverhoging in het eurogebied zijn sinds 2011.