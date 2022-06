CBS: productie industrie historisch hoog in april

De productie van de Nederlandse industrie is nog nooit zo hoog geweest als in april. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de gemiddelde dagproductie die maand met 13,7 procent op jaarbasis. Een maand eerder kwam de groei op nog geen 8 procent uit. Op maandbasis was sprake van 5,3 procent groei.

Ruim de helft van de bedrijfstakken zag de productie in april toenemen op jaarbasis. Van de grotere sectoren sprong andermaal de machine-industrie eruit. Daar was sprake van bijna 65 procent groei. In de transportmiddelenindustrie was opnieuw sprake van krimp, al was deze met 1 procent wel minder sterk dan in voorgaande maanden.

Het CBS legt uit dat de productie in het voorjaar van 2020 snel kromp. Dat was aan het begin van de coronacrisis toen het virus snel om zich heen sloeg en de economie grotendeels op slot ging. In mei van dat jaar werd het dieptepunt bereikt, waarna de stijgende lijn werd ingezet. Dat resulteerde in april van dit jaar dus tot het hoogste productieniveau ooit gemeten.

Verder meldt het CBS dat ondernemers in de industrie in mei minder positief zijn. Zo verslechterde het gemiddelde oordeel over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, waren producenten in mei juist wat positiever gestemd in vergelijking met een maand eerder. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens het Duitse statistiekbureau in april met bijna 3 procent in vergelijking met een jaar eerder.