EU: Oekraïense graanexport bijna 2 miljoen ton per maand

De graanexport van Oekraïne neemt toe en bedraagt nu bijna 2 miljoen ton per maand tegen 6 miljoen ton graan voor de Russische invasie. Dat zei EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Oekraïne is een zeer belangrijke graanexporteur naar Afrika en het Midden-Oosten. Vanwege verstoringen van de export door de oorlog zijn de graanprijzen hard gestegen en dreigt een internationale voedselcrisis.

De commissaris baseert zich op informatie van de Oekraïense overheid. Oekraïne voerde voor de oorlog het merendeel uit via havens aan de Zwarte Zee, maar die worden nu geblokkeerd door Rusland. Oekraïne is daardoor gedwongen om zijn goederen per spoor te exporteren of via de kleine havens aan de rivier de Donau.

Eerder deze week waren er berichten dat graan via de haven van Odessa zou kunnen worden verscheept. Er zou een regeling zijn tussen Turkije en Rusland om de blokkade op de Zwarte Zee gedeeltelijk op te heffen. Oekraïne zou dat echter niet zien zitten omdat dan eerst mijnen en andere verdedigingswerken moeten worden weggehaald, wat de weg vrijmaakt voor een Russische aanval op Odessa.