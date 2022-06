Krant: moederbedrijf Facebook onderzoekt vertrekkende Sandberg

Het moederbedrijf van Facebook onderzoekt de vertrekkende operationeel directeur Sheryl Sandberg, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Meta Platforms kijkt of medewerkers van het socialemediabedrijf door Sandberg zijn ingezet voor haar eigen projecten. Begin deze maand maakte Sandberg bekend later dit jaar op te stappen als operationeel directeur.

The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat Sandbergs gedrag van meerdere jaren geleden wordt onderzocht. Facebook-medewerkers zouden werk hebben verricht voor haar stichting Lean In, die zich inzet voor vrouwen op de werkvloer. Ook zouden ze in zijn gezet bij het schrijven en promoten van een boek dat Sandberg schreef over het rouwproces dat ze doormaakte toen haar man plotseling overleed.

Eerder wist de krant al te melden dat Meta Platforms keek naar het inzetten van personeel voor het plannen van Sandbergs huwelijk. Dat is echter maar een klein deel van het onderzoek, dat al in het najaar werd begonnen. Dat onderzoek zou echter geen grote rol hebben gespeeld bij haar beslissing om terug te treden.

Sandberg werd alom beschouwd als het zakelijke genie achter de onderneming die vorig jaar goed was voor bijna 120 miljard dollar aan omzet. Naast oprichter en topman Mark Zuckerberg was ze ook het belangrijkste gezicht van het bedrijf. Ze heeft Facebook vaak publiekelijk verdedigd toen het bedrijf veel kritiek over zich heen kreeg, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws te bestrijden.