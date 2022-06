Medewerkers easyJet in Berlijn leggen het werk neer

Medewerkers van prijsvechter easyJet op de luchthaven van Berlijn hebben vrijdagmorgen het werk neergelegd. Ze staken uit onvrede over het verloop van de cao-onderhandelingen. De vakbond riep medewerkers eerder op tussen 05.00 uur en 10.00 uur het werk neer te leggen.

Op de site van luchthaven Brandenburg in Berlijn is te zien dat al zeker tien vluchten van de prijsvechter zijn geannuleerd. Zo stond er onder andere een vlucht naar Amsterdam gepland. Mogelijk dat meer vluchten niet kunnen doorgaan.

In Duitse media zegt de vakbond van easyJet minstens een cao-aanbod van de werkgever te verwachten die het onderhandelen waard is. In een reactie bekritiseerde easyJet de acties en vooral ook de timing. “We hoopten tot het laatste moment dat de vakbond de acties niet zou uitvoeren en in plaats daarvan in gesprek te blijven.”

De prijsvechter zou honderden werknemers willen ontslaan op de basis in Berlijn, ook omdat het de vloot wil inperken. Daarbij zou easyJet zich vooral willen richten op meer winstgevende routes. Sinds de coronacrisis heeft het bedrijf zijn vloot in Berlijn al bijna gehalveerd van 34 naar 18 vliegtuigen.