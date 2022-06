Ook Britten onderzoeken betaaleisen Google in Play Store

De Britse mededingingsautoriteit opent een onderzoek naar de eisen die Google stelt aan apps die binnen zijn Play Store worden aangeboden. Het onderzoek draait met name om de voorwaarde dat aankopen binnen apps alleen via het eigen betaalsysteem van Google mogen worden afgerekend. Volgens de Competition and Markets Authority (CMA) van het Verenigd Koninkrijk kan dat neerkomen op concurrentievervalsing.

Eerder kondigde de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) al een vooronderzoek naar de betaaleisen van Google aan, na klachten van het bedrijf achter datingapps als Tinder en OkCupid. De Britten zijn al verder met hun onderzoek en spreken van “handhavende maatregelen” die ze willen nemen.

Commerciƫle apps binnen de Play Store, de appwinkel voor Googles besturingssysteem Android, moeten meestal een commissie van 15 procent betalen over alle betalingen die door Google worden verwerkt. In een verweer tegen de klachten van Match Group wees Google op de alternatieve appwinkels die voor Android bestaan, zonder deze voorwaarden.

De CMA kondigde vrijdag ook aan dieper in de marktmacht te duiken die Google en Apple samen hebben op de markt voor mobiele internetbrowsers, waarbij inbreng van andere marktpartijen welkom is. De twee Amerikaanse techbedrijven hebben feitelijk een “duopolie” op dit vlak, schrijft de toezichthouder na een voorbereidend onderzoek. Dit geeft ze volgens de CMA de mogelijkheid om deze markt, inclusief besturingssystemen, webbrowsers en mobiele telefoons, in een “wurggreep te houden”.

Apple beperkt volgens de Britten bovendien de toegang tot computerspelletjes die via de cloud kunnen worden gestreamd. Daarmee zou de iPhone-fabrikant games willen bevoordelen die moeten worden gedownload, omdat die lucratiever zijn voor Apple. Dit zou een nieuwe, innovatieve vorm van gamen afknijpen.

Apple zegt over een aantal conclusies van de CMA “respectvol van mening te verschillen”. Ook wijst de techgigant in een reactie op de eigen investeringen in vernieuwende technologie.