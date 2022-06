Tesla wil aandelen in drieën splitsen

Tesla wil zijn aandelen in drieën splitsen. Dat heeft de maker van elektrische auto’s in officiële beursdocumenten bekendgemaakt. De splitsing was al eind maart aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk hoeveel nieuwe aandelen in de plaats zouden komen voor één van de huidige aandelen. Met de splitsing wil Tesla het voor meer mensen aantrekkelijk maken om aandelen te kopen.

Een aandeel Tesla was vrijdag bij het slot van de handel op Wall Street ruim 696 dollar waard. Als de splitsing op dit moment zou plaatsvinden zou dat dus leiden tot een prijs van iets meer dan 232 dollar per nieuw aandeel. Ten tijde van de aankondiging van de splitsing kostte een aandeel Tesla nog haast 1100 dollar waard. De aandeelhouders van het bedrijf moeten de plannen overigens nog wel goedkeuren.

Tesla maakte verder bekend dat Larry Ellison terugtreedt uit het bestuur van het bedrijf. De oprichter van softwarebedrijf Oracle heeft in samenspraak met de rest van het bestuur besloten niet op te gaan voor een nieuwe termijn. Tesla brengt het aantal zetels in het bestuur na het vertrek van de 77-jarige Ellison, die al langer een goede vriend is van Tesla-topman Elon Musk, omlaag van acht naar zeven.