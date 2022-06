Wizz Air en Airbus doen onderzoek naar waterstofvliegtuig

De Hongaarse budgetluchtvaartmaatschappij Wizz Air en de Europese vliegtuigfabrikant Airbus hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het potentieel voor waterstofaangedreven vliegtuigen te onderzoeken. Met het onderzoek hoopt Wizz Air meer inzicht te krijgen in de mogelijke positieve impact van het gebruik van een emissievrij waterstofvliegtuig op de toekomstplannen van het bedrijf.

Het onderzoek richt zich op de impact van waterstofaangedreven vliegtuigen op de vloot, de activiteiten en infrastructuur van Wizz Air, inclusief het netwerk, de dienstregeling, vliegbasissen en luchthavens. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met een aantal specifieke aspecten, zoals vliegbereik en tanktijd.

Volgens Wizz Air gaan groei en duurzaamheid hand in hand dankzij geavanceerde nieuwe technologie├źn, die de weg moeten vrijmaken naar duurzamer vliegen. “Het memorandum dat we met Airbus ondertekend hebben, zal duurzame luchtvaart over de hele wereld bevorderen”, aldus de luchtvaartmaatschappij. Airbus stelt daarbij dat samenwerking met klanten als Wizz Air van het grootste belang is om tegen 2035 een klimaatneutraal, emissievrij vliegtuig te kunnen ontwikkelen.