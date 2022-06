Xi: sociale stabiliteit essentieel voor economie en coronastrijd

De handhaving van de maatschappelijke stabiliteit in China is van essentieel belang om de twee belangrijkste doelen van de regering, namelijk het uitbannen van het coronavirus en de economische groei, met elkaar in evenwicht te brengen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping tijdens een bezoek aan de provincie Sichuan.

Ondanks onrust en verontwaardiging op sociale media over de strikte lockdowns in het land riep Xi zijn regering opnieuw op om “onwrikbaar” vast te houden aan het beleid van ‘zero-covid’. “Het werk om de maatschappelijke stabiliteit te handhaven, moet in alle opzichten goed worden uitgevoerd, zodat mensen zich gerustgesteld voelen en de sociale stabiliteit wordt gewaarborgd”, aldus Xi.

Xi riep de boeren ook op om de voedselzekerheid van het land te bewaken tijdens een rondleiding door een rijstveld in Sichuan. Ook wees de president op de benarde situatie van de jeugdwerkloosheid, die dit jaar tot een record is gestegen en de komende weken verder zal verslechteren doordat bijna 11 miljoen afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden. Hij riep universiteiten, bedrijven en ambtenaren op om meer hulp te bieden aan afgestudeerden uit armere gezinnen en mensen die al heel lang op zoek zijn naar een baan.

De opmerkingen van Xi kwamen grotendeels overeen met zijn uitspraken half maart, toen de president voor het eerst ambtenaren aanspoorde om de economische impact van de strikte coronamaatregelen te verzachten. De nadruk op het waarborgen van sociale stabiliteit wijst volgens kenners wel op een groeiende bezorgdheid over de economische gevolgen van het strenge coronabeleid. Dat komt doordat Xi zich voorbereidt op een herschikking van het leiderschap van de Communistische Partij later dit jaar, waarbij hij naar verwachting zijn derde termijn als president zal veiligstellen.

Algemeen wordt verwacht dat de China de economische groeidoelstelling van ongeveer 5,5 procent dit jaar niet zal halen vanwege het strikte coronabeleid en de malaise op de vastgoedmarkt. Een twee maanden durende lockdown van de belangrijke zaken- en havenstad Shanghai veroorzaakte onvrede bij de inwoners van de miljoenenstad over voedseltekorten en beperkte toegang tot medische zorg, en leidde tot botsingen tussen bewoners en politie.

Donderdag werd aangekondigd dat de autoriteiten dit weekend zeven districten in Shanghai opnieuw zullen afsluiten om miljoenen mensen massaal te testen. Dit zorgt mogelijk voor meer onvrede bij de bewoners en bedrijven.