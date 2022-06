Met brownies en aanmeldbonussen op jacht naar Schipholpersoneel

Met honderden vervolgafspraken en soms met getekende arbeidscontracten inclusief een aanmeldbonus tonen de deelnemende bedrijven aan de banenbeurs op Schiphol zich zeer tevreden met de opkomst en resultaten. De kandidaten worden verwelkomd met koffie, taart, brownies en gaan soms weg met een aardigheidje, maar in enkele gevallen ook met een aanmeldbonus van 400 tot 600 euro.

Zo zoekt een 25-jarige Rotterdamse bijvoorbeeld een baan als grondstewardess en heeft ze zich bij bedrijven als Menzis, Aviapartner en DNATA laten inschrijven voor sollicitatiegesprekken. “Maar ik heb wel wat te eisen, want ik ben een werkende moeder en wil daarom flexibiliteit. Ik hoop dat die omstandigheden worden gerespecteerd, we gaan het zien.”

En ook de 70-jarige Ruty Vorswijk heeft zich aangemeld bij enkele beveiligingsbedrijven. De gepensioneerde boa bij de gemeente Haarlem zegt zich weer dienstbaar te willen maken voor de samenleving. “Ik weet hoe belangrijk het is om nu in actie te komen. Anders kan de luchtvaart niet meer bewegen.”

Schiphol-topman Dick Benschop noemt de komst van circa 1500 belangstellenden naar de banenbeurs “hoog en positief”. Hij werd zaterdagochtend bij aankomst herkend door twee bezoekers en kreeg meteen een compliment. “Ze zeiden: ‘Dit werkt hoor!’ Het is heel fijn, deze grote interesse.” Via tal van nieuwe media en zelfs in sportscholen heeft het samenwerkingsverband Luchthaven Community Schiphol gecommuniceerd naarstig te zoeken naar nieuwe werknemers. Zij zijn nodig om de komende drukke zomerperiode in goede banen te leiden, op vrijwel alle terreinen, van beveiliging tot vervoer en van horeca tot vliegtuigonderhoud.

In het gebouw The Base terzijde van de vertrek- en aankomsthal hebben zich naar schatting vijftig bedrijven zich verzameld om kandidaten voor duizenden vacatures te verwelkomen. Vele bedrijven hebben tientallen en in enkele gevallen meer dan honderd openstaande functies in te vullen.

Zoals Klüh Multiservices, gespecialiseerd in het schoonmaken van vliegtuigen. Met 250 mensen in dienst staan er nog circa 100 vacatures open, zegt hr-manager Eveline Maarsse. “We hebben nul verloop, maar we zitten echt te springen om mensen. Op het huidige personeel doen we nu een zwaar beroep met veel overwerk.” Zij vindt het wel jammer dat haar bedrijf niet de zomertoeslag van 5,25 euro per uur bovenop het gewone salaris kan bieden, zoals andere werknemers op Schiphol die wel krijgen. “De schoonmaker van toiletten op de luchthaven krijgt die toeslag bijvoorbeeld wel, onze mensen niet. Dat is geen eerlijke concurrentie.”

Benschop zegt desgevraagd daarover: “We kennen die toeslag toe aan circa 15.000 mensen en dat hebben we vrij ruim gedaan.”

Schiphol Airport Retail, dat vijftien winkels op de luchthaven heeft in het exclusieve segment van alcoholische dranken, tabak en chocola, kent op een personeelsbestand van 165 mensen 60 openstaande fte’s. “De omzet gaat op zichzelf best wel goed, maar zou beter kunnen”, zegt hr-manager Kenneth van Randeraat. Juist in dat luxe segment zijn klanten niet gewend in de rij te staan en dan lopen ze weg.

In een naastgelegen stand is ook Deepak Manchanda namens beveiligingsbedrijf Securitas Aviation te spreken over de belangstelling voor functies in het toezicht en de patrouille op Schiphol. Met 450 personeelsleden zijn er nog eens honderd mensen extra nodig voor het toezicht op alle openbare ruimten op de luchthaven. “Mensen kunnen na screening zo bij ons een opleiding beginnen en ze krijgen bij voltooiing een vast contract. We geven bovendien een bonus van 600 euro aan het nieuwe en bestaande personeel en dat is ook voor ons nieuw. Maar we moeten veiligheid kunnen blijven leveren.”