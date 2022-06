DNB gaat bij nieuwe prognose economie in op impact hoge inflatie

De Nederlandsche Bank (DNB) komt maandag met nieuwe voorspellingen voor de economie. Daarbij is het vooral de vraag wat volgens de toezichthouder de gevolgen zijn van de in rap tempo opgelopen inflatie. Recent hielden verschillende economen al rekening met een kleine recessie voor Nederland en het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde dat veel mensen in financiële problemen kunnen komen door de hoge energieprijzen.

Mogelijk zal DNB zijn prognose voor de economie behoorlijk naar beneden bijstellen. De vorige raming van de bank dateert alweer van december, dus nog ver voor de Russische invasie van Oekraïne. Sindsdien zijn de prijzen hard opgelopen. Vooral de energieprijzen rijzen de laatste tijd de pan uit.

Bijna één op de zes huishoudens kan op termijn moeite krijgen met het betalen van zijn rekeningen als de energieprijzen hoog blijven, heeft het CPB al becijferd in een stresstest. In totaal zouden tot 1,2 miljoen huishoudens in een ‘donker’ scenario moeite kunnen krijgen met het betalen van hun vaste lasten.

Economen van Rabobank voorspelden vorige week dat de Nederlandse economie later dit jaar in een milde economische recessie belandt. De hoge inflatie drukt waarschijnlijk op de bestedingen en investeringen en daardoor kan de economie twee kwartalen op rij gaan krimpen, gaven ze aan. Deskundigen van ABN AMRO stelden op hun beurt dat de kans dat Nederland in een recessie terechtkomt stijgt.

Het ziet er in ieder geval nog niet naar uit dat de inflatie snel zal afnemen. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde donderdag aan in juli eindelijk weer de rente te gaan verhogen. Op die manier wil de centrale bank de prijsstijgingen tegengaan. Maar volgens ECB-president Christine Lagarde zullen we die eerste rentestap nog niet meteen merken in de inflatie. Sterker nog, de inflatieverwachtingen voor dit jaar heeft de ECB juist flink verhoogd.