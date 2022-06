Economische groei OESO-landen boet komende maanden aan kracht in

De economische groei in verschillende grote economieën zal de komenden maanden aan kracht inboeten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op basis van een aantal toonaangevende indicatoren.

Tal van belangrijke graadmeters, zoals orderboeken, vertrouwensindicatoren, bouwvergunningen, rentetarieven en nieuwe autoregistraties, die inzicht geven in de schommelingen van de economische activiteit in de komende zes tot negen maanden, tonen een verslechtering. Dat komt vooral door de impact van de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende verstoringen in de leveringsketens.

Rusland en Oekraïne zijn belangrijke leveranciers van verschillende grondstoffen. Zo zijn de landen samen doorgaans goed voor 30 procent van de wereldwijde uitvoer van tarwe, een vijfde van de maisexport, minerale meststoffen en aardgas en 11 procent van de olie. De prijzen van grondstoffen zijn sterk gestegen sinds de Russische inval in Oekraïne.

Als er geen maatregelen worden genomen, bestaat een groot risico op een voedselcrisis. De verstoringen in de bevoorrading nemen volgens de OESO toe en vormen vooral een bedreiging voor lage-inkomenslanden. Die zijn qua basisvoedselgrondstoffen sterk afhankelijk van Rusland en Oekraïne. Nu de overheidsbegrotingen onder druk staan door twee jaar pandemie, zouden deze landen het moeilijk kunnen krijgen om hun bevolking tegen betaalbare prijzen van voedsel en energie te voorzien. Daarmee liggen hongersnood en sociale onrust op de loer.

Bij de verschillende OESO-economieën is al sprake van een verslechtering van de situatie als je de stand van de leidende indicatoren nu afzet tegen die van het langjarige gemiddelde. Onder andere in de eurozone verliest de economie vaart, vooral ook door de mindere teneur in grote eurolanden als Duitsland, Italië en Frankrijk. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Canada is daar al sprake van. Verder merkt de OESO een vertraging van de groei in opkomende markten als China, waar het vooral in de industrie minder gaat, en Brazilië. In India is sprake van een stabiele groei.