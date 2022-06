Europese beurzen omlaag, moeder Thuisbezorgd keldert op Damrak

De Europese beurzen zijn maandag hard gedaald. Net als in de Verenigde Staten maken beleggers zich zorgen om de hoge inflatie en de mogelijke sterke rentestijgingen die daarop kunnen volgen. Op het Damrak verwerkten handelaren ook nog een verlaging van de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie door De Nederlandsche Bank. In de AEX-index kelderde Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.

De AEX-index, waar geen enkel fonds steeg, daalde 3 procent tot 661,54 punten. Just Eat Takeaway was de grootste daler met een min van ruim 16 procent. Ook andere techfondsen werden stevig lager gezet. Zo daalde betalingsverwerker Adyen 8,4 procent en verloren bedrijven uit de chipsector als ASML, ASMI en Besi tot 7,4 procent. KPN deed het van alle hoofdfondsen het best en daalde 0,2 procent.

ING zakte 4,2 procent. De bank maakte bekend dat het negatieve rentes afschaft. Per 1 oktober zullen daardoor klanten met meer dan een ton op de rekening daar geen rente meer over hoeven te betalen. Het financiële fonds gaat de komende jaren verder zo’n 17 miljard euro teruggeven aan beleggers en zag de openstaande leningen aan Russische bedrijven met een kwart afnemen.

Ook speciaalchemiebedrijf DSM (min 2,9 procent) heeft investeerders bijeen geroepen. Het Limburgse bedrijf praat hen bij over de fusieplannen met het Zwitserse Firmenich.

De MidKap daalde 3,9 procent tot 940,16 punten. Apothekentoeleverancier Fagron was hier de enige stijger met een plus van 0,7 procent. Het Poolse pakketkluizenbedrijf InPost verloor 11,3 procent en was de grootste verliezer.

Ook andere Europese beurzen verloren flink. Londen leverde 1,5 procent in, Frankfurt en Parijs gingen tot 2,7 procent omlaag.

Ryanair ging in Dublin 4,2 procent omlaag. De budgetluchtvaartmaatschappij krijgt eind deze en begin volgende maand te maken met zes dagen van stakingen door het cabinepersoneel in Spanje. De Spaanse vakbonden zijn nog in gesprek met bonden in Frankrijk, Italië en België om daar een Europese staking van te maken.

De euro was 1,0431 dollar waard, tegen 1,0513 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 120,99 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder, op 122,24 dollar per vat.