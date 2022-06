ING heeft kwart minder Russische leningen uitstaan

Het bedrag dat ING aan leningen heeft uitstaan bij Russische bedrijven was eind mei een kwart lager dan rond de inval van Rusland in Oekraïne. In drie maanden werd er 1,7 miljard euro afgelost. Daardoor heeft ING nog voor 5 miljard euro aan Russische leningen in zijn portefeuille, maakte de bank bekend tijdens een investeerdersdag.

Eind maart maakte ING al bekend vanwege de oorlog geen nieuwe zaken meer te doen in Rusland. Daarmee ging de bank niet zo ver als andere Nederlandse grootbanken die hun vertrek aankondigden. Maar volgens ING-topman Steven van Rijswijk betekenen de keuzes van ING uiteindelijk ook dat de aanwezigheid in Rusland wordt afgebouwd. “Als je als bank af wil van leningen, doe je dat door ze terugbetaald te krijgen”, legde hij uit in een toelichting bij kwartaalresultaten.

Sinds de Russische inval keren veel westerse bedrijven het land de rug toe. Ook is het vanwege allerlei sancties, tegen onder meer Russische banken, moeilijker om zaken te doen in Rusland.