Shell wil ook in Polen windpark op zee bouwen

Olie- en gasconcern Shell dingt in Polen mee naar de rechten om enkele windparken op zee te bouwen. Het land wil tegen 2040 windparken in de Baltische Zee bouwen die goed zijn voor maximaal 11 gigawatt aan capaciteit. Dat is bijna een verdubbeling van de hoeveelheid windstroom die in 2020 werd opgewekt.

Shell is ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk actief op de markt voor windstroom. In landen als de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben samenwerkingsverbanden waar Shell bij betrokken is ook aanbestedingen gewonnen.

Polen wil niet alleen met de windmolens zorgen voor schone energie, maar wil ook banen creƫren. Het doel is om tot 2040 tot 60.000 directe en indirecte banen in de sector te hebben. Dat gaat dus om werk bij bedrijven die de windmolens en funderingen bouwen, maar ook toeleveranciers van dergelijke bedrijven. Shell heeft zich bij dat plan aangesloten.