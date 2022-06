Vakbond waarschuwt voor zomer met lange rijen op vliegveld Lissabon

De lange rijen op de luchthaven van Lissabon zullen tot in de zomer blijven duren, heeft de Portugese vakbond voor douanepersoneel gezegd. Net als op Schiphol is er te weinig beveiligingspersoneel om alle reizigers te controleren en dat leidt tot lange wachttijden. Er zijn plannen om het aantal beveiligers op de zes Portugese luchthavens te verdubbelen, maar dat kost tijd.

Vakbondsvoorzitter Acacio Pereira liet weten dat de luchthaven van Lissabon oud is en de enorme toename in het aantal passagiers na de coronapandemie niet aankan. Hij verwijt het ANA, het bedrijf dat het vliegveld beheert, de vluchten naar Lissabon niet goed te hebben gespreid. ANA had de schuld voor de problemen juist bij de grensbewakings- en immigratiedienst gelegd. Die zou niet voor voldoende personeel hebben gezorgd.

Pereira denkt dat het aannemen van nieuwe grensbewakers deze maand niet alle problemen op zal lossen. De luchthaven van Lissabon zal ook met extra bewakers niet zoveel reizigers aankunnen als er afgelopen weekeinde waren.

Vliegvelden door heel Europa hebben moeite om de stroom reizigers te verwerken na corona. Tijdens de pandemie vertrok het nodige personeel naar andere sectoren. Bovendien herstelt de reissector zich sneller dan was voorzien.