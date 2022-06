Zalando koopt modeblog en webwinkel Highsnobiety

Kledingwebwinkel Zalando neemt Highsnobiety over. Dat is een blog over lifestyle en luxe streetwear met ook een eigen webshop. Highsnobiety bestaat sinds 2005 en was een van de eerste blogs die over zowel streetwear als haute couture schreef. Modemerken zijn de laatste jaren steeds meer naar streetwear gaan kijken voor inspiratie.

Highsnobiety blijft redactioneel onafhankelijk, maar zal het nieuwe moederbedrijf ook helpen om klanten te inspireren. Zalando zal de nieuwe aankoop op zijn beurt gaan helpen bij het uitbaten en laten groeien van de webshop.

Hoeveel Zalando voor het meerderheidsbelang heeft betaald, is niet bekendgemaakt.