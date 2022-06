Aantal bankroeten naar hoogste niveau in bijna anderhalf jaar

Het aantal faillissementen in Nederland is in mei opgelopen tot het hoogste niveau in bijna anderhalf jaar. Volgens de Raad voor de rechtspraak hebben rechtbanken vorige maand in totaal 257 bankroeten uitgesproken. De laatste keer dat er in een maand meer bedrijven en individuen failliet gingen was in december 2020.

In april waren er nog 119 minder faillissementen dan in mei. De laatste keer dat het aantal bankroeten er enigszins bij in de buurt kwam was in november vorig jaar. Toen gingen er 250 bedrijven, organisaties en individuen over de kop. In december 2020 waren dat er 265.

Bezien op een iets langere termijn lag het aantal faillissementen vorige maand nog steeds op een laag niveau. In de maanden voor de corona-uitbraak ging het nog om aantallen rond de 400 per maand.

De Raad voor de rechtspraak heeft eerder herhaaldelijk gewezen op het coulantere beleid van rechters tijdens de crisis. Economen hebben verder vaak aangegeven dat de overheid met zijn massale coronasteun veel bedrijven overeind heeft gehouden. Of het aantal faillissementen, nu de periode met steun voorbij is, weer flink op gaat lopen moet nog blijken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder deze week ook met cijfers over de faillissementen. Die wijken doorgaans wat af van de cijfers van de rechtspraak zelf, onder meer omdat ze zijn gecorrigeerd voor zittingsdagen van rechtbanken. Het statistiekbureau kwam zo uit op 189 faillissementen, wat eveneens een relatief laag niveau is.