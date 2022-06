Fastned wil komende jaren honderden snellaadstations openen

De uitbater van laadstations voor elektrische auto’s Fastned wil voor eind 2024 zijn netwerk hebben verdubbeld tot ten minste vierhonderd stations en voor het eind van 2030 zouden er in Europa duizend Fastned-locaties moeten zijn. Zo wil de onderneming voorbereid zijn op het groeiende aantal elektrische voertuigen dat de komende jaren de weg op zal gaan.

Fastned heeft de nieuwe doelstellingen bekendgemaakt voorafgaand aan zijn beleggersdag, waarop investeerders worden bijgepraat. Volgens het bedrijf is voor de uitbreiding tot en met 2024 naar verwachting extra financiering van 50 tot 75 miljoen euro nodig.

De investeringen zullen ook vruchten afwerpen, laat Fastned weten. Het bedrijf verwacht per station een gemiddelde jaarlijkse omzet te behalen van ten minste 400.000 euro in 2025 en meer dan 1 miljoen euro in 2030. Een en ander betekent ook dat de onderliggende bedrijfswinst van de onderneming volgend jaar positief moet kunnen zijn. Daarna moeten de resultaten verder verbeteren.

“In tien jaar tijd hebben we een van de grootste netwerken van snellaadstations gebouwd in zes Europese landen en bieden we een van de beste laadconcepten in de markt. En we zijn nog maar net begonnen”, zegt topman Michiel Langezaal over de sterke groei die zijn bedrijf doormaakt.

Fastned ziet ook nog andere mogelijkheden om de omzet op te voeren. Zo opent de eerste Fastned-shop later dit jaar op het snellaadstation in Brecht, tussen Antwerpen en Rotterdam. Het bedrijf denkt op andere locaties redelijk snel ook van die winkeltjes met bijvoorbeeld koffie en broodjes te kunnen openen.

Daarnaast ziet de onderneming kansen in het bedienen van de groeiende markt van elektrische vrachtwagens. Fastned werkt daarom aan plannen voor bijvoorbeeld grotere draaicirkels bij de stations, zodat die beter toegankelijk worden voor grotere voertuigen.