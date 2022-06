FedEx en Oracle bij winnaars op Wall Street

Softwareconcern Oracle was dinsdag een opvallende stijger op de aandelenbeurs van New York. Beleggers zetten het aandeel dik 10 procent hoger na beter dan verwachte cijfers. Dat kwam vooral door de sterke vraag naar zijn clouddiensten. Verder stond FedEx (plus 14 procent) bij de winnaars. Het koeriersbedrijf verhoogde zijn kwartaaldividend met 50 procent.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,5 procent op 30.364,83 punten. De S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3735,48 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 10.828,35 punten.

De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de Federal Reserve die dinsdag is begonnen aan zijn tweedaagse rentevergadering. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank harder zal ingrijpen om de inflatie te bestrijden zorgde de afgelopen twee handelsdagen al voor zware verliezen op de beurzen.

Twitter won 0,5 procent. Elon Musk gaat deze week voor het eerst in gesprek met medewerkers van het socialemediabedrijf, dat hij in april besloot over te nemen voor 44 miljard dollar. Twittermedewerkers maken zich zorgen om de overname door de topman van de fabrikant van elektrische auto’s Tesla, die publiekelijk veel kritiek uitte op het bedrijf.

Apple won 0,7 procent. De techonderneming sleepte de rechten binnen voor het streamen van wedstrijden uit de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Daarmee zet Apple een nieuwe stap in zijn groeiende ambities als sportzender. Alphabet steeg 0,3 procent. Dochterbedrijf Google zou bereid zijn om andere bedrijven advertenties te laten verkopen op videodienst YouTube. Daarmee wil het een boete van de Europese Commissie voor machtsmisbruik voorkomen.

Autoconcern Ford, dat vanwege problemen met de accu’s tijdelijk de verkoop van de populaire Mustang Mach-E staakt, won desondanks 3,3 procent.

De cryptofondsen bleven in de belangstelling staan door de problemen in de sector en de aanhoudende waardedaling van cryptomunten. Bitcoin, de grootste digitale munt ter wereld, zakte eerder tot onder de 22.000 dollar en bereikte daarmee het laagste niveau in anderhalf jaar tijd. Cryptobeurs Coinbase zakte 0,8 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Maandag verloor Coinbase al ruim 11 procent.

De euro was 1,0411 dollar waard, tegen 1,0416 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 118,34 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper, op 120,56 dollar per vat.