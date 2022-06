Nationale Vacaturebank: een op de zes gediscrimineerd op het werk

Bijna een op de zes Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met discriminatie op het werk. Dat meldt de Nationale Vacaturebank op basis van onderzoek onder 2500 mensen, onder wie werknemers, werkgevers en werkzoekenden. Het gaat dan veelal over het krijgen van negatieve opmerkingen of over ongelijke behandeling. Nog eens 12 procent kent iemand die te maken heeft gehad met discriminatie, of heeft dit zien gebeuren bij collega’s.

Vaak wordt er geen melding gemaakt van een incident of wordt geen actie ondernomen. Dat gebeurde vorig jaar in bijna 40 procent van de gevallen, stelt zakelijk directeur Sharita Boon van DPG Recruitment, waarvan de Nationale Vacaturebank een onderdeel is. “In bijna een op de drie situaties waarin werd gediscrimineerd, was het een collega die actie ondernam. Ook het management speelt hierin een essentiĆ«le rol”, zegt ze in een toelichting. “Zij zijn verantwoordelijk voor een werkklimaat waarin het geven van feedback normaal is, en waar op de juiste manier gehandeld wordt wanneer het nodig is.”

Van de respondenten denkt 17 procent dat discriminatie de komende jaren gaat afnemen op de werkvloer. “Dit is zorgwekkend. Juist in deze tijd waarin er steeds meer taboes worden doorbroken en de ‘zwijgcultuur’ steeds meer afbrokkelt”, aldus Boon.

De Nationale Vacaturebank meldt verder dat een op de vijf medewerkers zich onveilig voelt op de werkvloer. Dat aandeel is onder vrouwen en medewerkers met een migratieachtergrond groter.