Apple na zeven jaar weer waardevolste merk ter wereld

Technologieconcern Apple is voor het eerst sinds 2015 weer het waardevolste merk ter wereld. Webwinkel Amazon is de koppositie op de BrandZ-lijst van onderzoeksbureau Kantar na drie jaar kwijt en staat nu derde. De tweede plek is voor Google-moederbedrijf Alphabet.

IPhone- en iPad-maker Apple is volgens Kantar na een waardestijging van 55 procent nu 947 miljard dollar waard, omgerekend ongeveer 911 miljard euro. Toch werd het concern op de beurs dit jaar tot nu toe een kwart minder waard.

Louis Vuitton is volgens de lijst het eerste luxemerk dat de top 10 haalt. Andere merken in de top 10 zijn onder andere Microsoft en McDonald’s.

Tesla is na een sprong van achttien plaatsen nu het hoogst genoteerde automerk in de lijst op plek 29. De grote vraag naar elektrisch rijden wordt gezien als reden achter die gegroeide populariteit.