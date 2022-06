BP investeert in enorm groenestroomproject Australië

Het Britse olie- en gasconcern BP investeert in een enorm project voor de opwekking van groene stroom in het westen van Australië. Op een gebied dat groter is dan de provincies Noord- en Zuid-Holland samen moeten zonnepanelen en windmolens verrijzen, die in totaal voor 26 gigawatt aan stroom kunnen gaan leveren.

Daarmee moeten groene waterstof en ammoniak worden gemaakt die Australië dan kan exporteren. Landen als Zuid-Korea en Japan zouden met behulp van die stoffen hun economie kunnen vergroenen, liet BP weten. Het project komt in een gebied waar veel ijzererts wordt gewonnen. De mijnen van bedrijven als BHP en Rio Tinto kunnen ook op groene stroom uit het project gaan draaien.

BP koopt een belang van ruim 40 procent in het project, dat Asian Renewable Energy Hub heet. Eerder werd geschat dat het hele project 36 miljard dollar zou gaan kosten. Omgerekend is dat ruim 34 miljard euro.