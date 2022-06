Chinese winkelverkopen weer geraakt door coronalockdowns

De winkelverkopen in China zijn in mei opnieuw gedaald onder druk van de coronalockdowns in het land. De industriële productie in de tweede economie van de wereld nam wel toe, aldus cijfers van de Chinese overheid.

De detailhandelsverkopen daalden met 6,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is wel minder sterk dan in april toen ze met ruim 11 procent krompen. Vanwege corona-uitbraken zijn grote steden waaronder Shanghai en Beijing in lockdown gegaan. Daardoor werden bijvoorbeeld minder kleding, auto’s en andere niet-essentiële goederen verkocht. De lockdowns zijn de laatste tijd wel wat versoepeld, maar in steden als Shanghai blijven nog maatregelen gelden.

De productie in de omvangrijke industrie van China steeg vorige maand met 0,7 procent op jaarbasis. Hier was in april nog een daling te zien met 2,9 procent. Dat komt onder meer door een hogere autoproductie in China. Ook in de mijnbouw nam de productie toe.