CNV: acties vakantieparken als vergoeding schoonmakers uitblijft

Vakbond CNV Vakmensen dreigt met acties zoals korte werkonderbrekingen en stakingen als schoonmaakbedrijven niet binnen twee weken met een hogere reiskostenvergoeding komen voor hun personeel op vakantieparken. Daardoor dreigen in de vakantieperiode huisjes niet of later te worden schoongemaakt, waardoor het kan voorkomen dat vakantievierders langer op het opleveren van hun vakantiewoning moeten wachten.

Volgens de cao krijgen schoonmakers die op vakantieparken werken voor elke enkele reis 19 cent per kilometer die zij rijden vanaf de minimale afstand van 30 kilometer. “Daar komen de schoonmakers lang niet mee uit”, zegt CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek. “De parken liggen vaak op afgelegen plekken, schoonmakers maken relatief veel reiskosten om op hun werk te komen.”

CNV wil dat, los van de cao, de reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer al vanaf een enkele reis van 10 kilometer wordt uitgekeerd. “Zodra het belastingvrije bedrag verder omhooggaat, moet de vergoeding meestijgen”, klinkt het. Nu geldt nog de maximale onbelaste kilometervergoeding van 19 cent, volgend jaar gaat die naar 21 cent. CNV pleit vanwege de snel gestegen brandstofprijzen al langer voor betere reiskostenvergoedingen.

Een woordvoerder laat weten dat de gesprekken met de schoonmaakbedrijven enigszins de goede kant op gaan, maar dat het nog niet lukt om tot een akkoord te komen. “We vragen al maanden om een oplossing hiervoor, het gaat echt knellen voor de mensen. Als er binnen twee weken geen goede reiskostenregeling is, gaan we actievoeren op vakantieparken”, zegt Kampherbeek hierover.