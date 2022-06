Federal Reserve gaat rente verder verhogen tegen hoge inflatie

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, gaat woensdag de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie in de Verenigde Staten tegen te gaan. Op de financiële markten wordt met grote spanning uitgekeken naar de rentestap, want er wordt gespeculeerd dat de centrale bank de rente nog sterker kan gaan verhogen dan de Fed eerder zelf had aangegeven.

De onrust over nog sterkere renteverhogingen door de Fed houdt beleggers al langere tijd in de greep, met forse koersdalingen op de aandelenbeurzen tot gevolg. Fed-voorzitter Jerome Powell had eerder gezegd dat de rente in juni en juli met een half procentpunt verhoogd kan worden, afhankelijk van de economische cijfers. In maart verhoogde de Fed de rente al met een kwart procentpunt en in mei kwam daar een half procentpunt bovenop.

Maar vrijdag werd bekend dat de inflatie in de VS in mei verder is gestegen naar 8,6 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Dat komt mede door de hoge brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen. Het economisch vertrouwen van consumenten is naar een dieptepunt gedaald en bestrijding van de inflatie is volgens president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.

Economen en analisten van verschillende grote banken waaronder Goldman Sachs en JPMorgan Chase zeggen nu dat ze rekening houden met een renteverhoging met driekwart procentpunt. Powell heeft kritiek gekregen omdat de Fed te traag zou hebben gehandeld om de hoge inflatie aan te pakken.

De tweedaagse beleidsvergadering van de Fed is dinsdag begonnen. Het rentebesluit wordt woensdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. Daarna geeft Powell een toelichting. Ook komt de Fed met nieuwe economische verwachtingen.