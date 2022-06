IEA: Rusland verdiende 20 miljard dollar met olie-export in mei

Rusland heeft met de export van ruwe olie en petroleumproducten in mei ongeveer 20 miljard dollar (ruim 19 miljard euro) verdiend. Dat is volgens berekeningen van het Internationaal Energieagentschap (IEA) een stijging van 11 procent in vergelijking met april. Rusland profiteert daarbij van de hoge olieprijzen.

Het IEA stelt dat daarmee de totale inkomsten van de Russische olie-export weer ongeveer even hoog zijn als voor de invasie van Oekraïne. Vanwege de oorlog kopen westerse klanten veel minder olie uit Rusland, maar dat wordt deels gecompenseerd door grotere aankopen door bijvoorbeeld China en India. Die landen eisen wel flinke kortingen van Rusland.

Het IEA maakte verder bekend dat de wereldwijde olievraag naar verwachting volgend jaar hoger zal liggen dan voor de uitbraak van de coronacrisis, met een gemiddelde dagelijkse vraag van 101,6 miljoen vaten (van 159 liter). Dat komt omdat de vraag vanuit China weer sterk zal toenemen door het herstel na de coronalockdowns in het land. Het IEA denkt dat het aanbod op de oliemarkt volgend jaar moeite kan hebben om te voldoen aan de vraag, omdat de Russische productie daalt door de sancties.