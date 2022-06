IKEA wil af van fabrieken en deel personeel in Rusland

IKEA wil vier fabrieken van de woonwarenhuisketen in Rusland gaan verkopen. Volgens Ingka Group, dat eigenaar is van de winkels van het Zweedse concern in het land, lijkt het er nog niet op dat de werkzaamheden in Rusland op korte termijn kunnen worden hervat, nadat die als gevolg van de Russische inval van Oekraïne grotendeels werden stilgelegd.

Ook gaat IKEA nu kantoren sluiten en het aantal medewerkers verminderen. Het bedrijf heeft bijna 15.000 werknemers in Rusland. Het is niet bekend hoeveel daarvan door de nieuwe maatregelen worden getroffen. Sinds de sluiting van de winkels, in maart, werd personeel doorbetaald en dat blijft zo tot eind augustus. Winkels blijven dicht, ook blijft de import uit en export naar Rusland stilliggen.

IKEA leek er wel op te wijzen dat producten die nu in Russische magazijnen liggen, binnenkort in de verkoop gaan voor medewerkers en klanten. “Om de noodzakelijke bedrijfsprocessen te waarborgen”, aldus het bedrijf. “Data worden binnenkort bekendgemaakt.” De Russische tak van IKEA wilde hier verder niet op ingaan.

IKEA opende in 2000 zijn eerste winkel in Rusland en heeft er nu zeventien winkels. Ook baat het Zweedse bedrijf er veertien winkelcentra uit, die onder de naam MEGA opereren.