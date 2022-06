Italië krijgt minder Russisch gas geleverd

Italië krijgt woensdag minder gas geleverd door het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Volgens het Italiaanse olie- en gasconcern Eni gaat het om ongeveer 15 procent minder gas dan normaal. Redenen voor het besluit gaf Gazprom volgens Eni niet. Het is ook niet duidelijk of de gaskraan na woensdag wel weer volledig open gaat. Italië is een van de grootste gebruikers van Russisch gas in Europa.

Het land was ten tijde van de Russische inval in Oekraïne voor zo’n 40 procent van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland. Italië probeert die afhankelijkheid te verkleinen en sloot al deals met onder meer Algerije en Egypte voor meer gas. De Italiaanse premier Mario Draghi is momenteel in Israël om over gasleveringen te praten.

Dinsdag liet Gazprom weten dat de leveringen aan Duitsland via de Nord Stream-pijplijn 40 procent kleiner zouden zijn dan normaal. Dat zou komen door de reparatie van onderdelen door het Duitse bedrijf Siemens. Volgens persbureau Bloomberg gebeurde dat in Canada en kon de turbine door sancties niet meer terug na de reparatie.

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck noemt de stap van Gazprom echter een politieke beslissing. Volgens Habeck is de stap niet “technisch verklaarbaar”.