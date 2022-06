Miljoenste auto in opdracht BMW rolt van de band bij VDL Nedcar

Bij VDL Nedcar is woensdag de miljoenste auto in opdracht van BMW van de band gerold. VDL begon in juli 2014 met het fabriceren voor het Duitse concern. Sinds die tijd zijn er drie verschillende modellen van de MINI gemaakt en de BMW X1. Volgens het bedrijf een prestatie van formaat.

Het huidige contract met BMW loopt in 2023 af. De Duitsers lieten eerder weten het contract voor de assemblage van zijn auto’s in de Limburgse fabriek niet te willen verlengen. Daarom is VDL op zoek naar een nieuwe klant.

Fabrikant van elektrische pick-uptrucks en SUV’s Rivian wordt genoemd als mogelijke nieuwe klant. Het in 2009 opgerichte Rivian is nog maar pas begonnen met het op grotere schaal maken van elektrische auto’s. Onlangs werd bekend dat Rivian in Waalwijk een Europees distributiecentrum voor auto-onderdelen opent. Ook zouden er al gesprekken tussen Rivian en VDL zijn gevoerd.

De autofabriek in het Limburgse Born is sinds 2012 in bezit van de VDL Groep. Bij het bedrijf werken momenteel zo’n 4200 mensen.