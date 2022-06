Nederland daalt in concurrentieranglijst naar plek zes

Nederland is twee plekken gedaald in de jaarlijkse concurrentieranglijst van de Zwitserse universiteit IMD, dat onder andere de staat van de economie en het vestigingsklimaat meet. Vooral qua kracht van de economie heeft Nederland flink verloren. Op dit vlak zakte Nederland van de tweede naar de achttiende plek. Volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW houdt deze daling vooral verband met de “relatief zware en lange lockdown” vanwege het rondwarende coronavirus.

Nederland scoort de laatste jaren op het gebied van overheidsbeleid en randvoorwaarden voor groei steeds minder, valt VNO-NCW verder op. Verder zakt Nederland qua fiscaal beleid ook steeds verder weg. Daar staat Nederland nog net in de top zestig van de in totaal 63 gemeten landen. Met betrekking tot de binnenlandse economie zakte Nederland van 14 naar 25. Ook bij het aantrekken van internationale investeringen is de positie van Nederland met een 46e plek sterk verslechterd. Een jaar eerder stond Nederland op dat vlak op de 21e plaats.

VNO-NCW roept al langer dat Nederland het qua vestigingsklimaat steeds slechter doet. Volgens de organisatie komt dat onder andere door het gebrek aan woningen, de mindere bereikbaarheid en de schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het World Competitiveness Yearbook van IMD wordt al sinds 1989 gepubliceerd. De laatste jaren stond Nederland steevast op de vierde plek. Dit jaar gaan Singapore en Hongkong Nederland voorbij. De lijst wordt voor het eerst aangevoerd door Denemarken, de nummer drie van vorig jaar. De Denen scoren goed op onder meer duurzaamheid, digitalisering, productiviteit en voorspelbaarheid van het overheidsbeleid. Zwitserland zakte een plaats en staat nu tweede. Singapore maakt de top drie compleet. De eilandstaat steeg twee plekken. Zweden zakte twee plaatsen en staat nu vierde voor Hongkong dat twee plekken won.