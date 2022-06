Oekraïner kan eigen valuta vanaf woensdag drie maanden inwisselen

Oekraïners in Nederland kunnen de komende drie maanden tot 10.000 grivna aan biljetten inwisselen bij wisselkantoor GWK Travelex zonder hierover conversiekosten te betalen. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten. Dat bedrag vertaalt zich naar ruim 320 euro, afhankelijk van de wisselkoers.

De Europese Unie had lidstaten in april aanbevolen een regeling op te tuigen zodat Oekraïners tot dit bedrag kunnen inwisselen. Tot voor kort konden zij niets met de meegenomen grivna’s, of konden ze deze alleen tegen zeer hoge tarieven ruilen voor Europese valuta.

Om de regeling uit te voeren is de Staat tot een overeenkomst gekomen met GWK Travelex en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook is er een akkoord tussen de Oekraïense en Nederlandse centrale bank. DNB gaat de ingewisselde grivna-biljetten opkopen van GWK Travelex “tegen de wisselkoers die is vastgesteld door de Oekraïense centrale bank en welke GWK Travelex aan de balie heeft toegepast”. DNB verkoopt de biljetten vervolgens aan zijn Oekraïense evenknie, tegen dezelfde koers. De verwachting van Kaag is dat maximaal 23,25 miljoen euro nodig is om de grivna op te kopen.