Onderzoek: ruim 4 miljard euro schade aan Oekraïense landbouw

De landbouwsector in Oekraïne heeft door de Russische invasie al voor 4,3 miljard dollar, omgerekend 4,1 miljard euro, aan schade geleden. Dat zeggen onderzoekers van de Kyiv School of Economics in een rapport. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan landbouwgrond en machines en het verlies van vee.

Ze spreken in het onderzoek van “immense schade” aan de landbouw door de oorlog. Ongeveer de helft van het schadebedrag is het gevolg van landbouwgrond die is verontreinigd met mijnen en munitie, waardoor gewassen niet geoogst kunnen worden. Een kwart is veroorzaakt door schade aan landbouwmachines zoals tractors.

De onderzoekers stellen dat er honderden miljoenen dollars nodig zullen zijn om mijnen en munitie op te ruimen. Daarnaast zijn naar schatting 5,7 miljoen kippen omgekomen door oorlogsgeweld en doordat boeren hun dieren geen eten konden geven. Verder is voor 613 miljoen dollar aan graan gestolen uit Oekraïne en vervoerd naar Rusland, aldus het rapport.

De auteurs van het onderzoek denken dat de economie van Oekraïne dit jaar met wel 45 procent kan krimpen. “Tientallen miljoenen mensen in de wereld worden bedreigd met hongersnood vanwege de verstoringen van graanleveringen uit Oekraïne en de schade aan de landbouwsector”, wordt geschreven. Door de Russische blokkade van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee kan er veel minder worden geëxporteerd.