Rentebesluit Amerikaanse Federal Reserve centraal op Damrak

Op de Damrak gaat woensdag alle aandacht uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting na het slot van de Europese beurshandel het rentetarief in de Verenigde Staten verhogen met 0,75 procentpunt. Dat zou de grootste verhoging zijn sinds 1994. Eerder werd nog gerekend op een rentestap van een half procentpunt, maar de hoge inflatie dwingt de Fed waarschijnlijk tot een hardere ingreep.

In maart verhoogde de Fed de rente al met een kwart procentpunt en in mei kwam daar een half procentpunt bovenop. De onrust over nog sterkere renteverhogingen door de Fed houdt beleggers al langere tijd in de greep, met forse koersdalingen op de aandelenbeurzen tot gevolg. Hogere rentetarieven zijn namelijk ongunstig voor meer risicovolle beleggingen als aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de belangrijke Fed-dag. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette daling voort en sloot 1 procent lager.

De Chinese beurzen wonnen terrein dankzij meevallende economische cijfers uit het land. Zo liet de Chinese industriƫle productie in mei een onverwachte stijging zien en daalden de winkelverkopen minder sterk dan gevreesd. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,6 procent.

Op het Damrak kwam Vivoryon Therapeutics nog met cijfers. Het Duitse biotechbedrijf zag het nettoverlies in het eerste kwartaal verder oplopen tot 6,4 miljoen euro, van een min van 5,4 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf gaf meer uit aan onderzoek en ontwikkeling en heeft naar eigen zeggen goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van zijn behandelingen tegen Alzheimer.

Kunstmestproducent OCI kondigde aan een definitief investeringsbesluit te hebben genomen voor de eerste fase van het uitbreidingsproject van de terminal voor ammoniak in de haven van Rotterdam. De totale investeringskosten voor de eerste fase worden geschat op minder dan 20 miljoen dollar (zo’n 19 miljoen euro).

De Europese beurzen verloren dinsdag opnieuw terrein. De AEX sloot 1,3 procent lager op 652,87 punten. Ook op Wall Street bleef de stemming terughoudend. De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 0,5 procent op 30.364,83 punten.

De euro was 1,0465 dollar waard, tegen 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 119,38 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 121,62 dollar per vat.