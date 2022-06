Vliegveld Brussel verwacht maandag drukte, omboeken geadviseerd

Reizigers die maandag vanaf het vliegveld van Brussel vliegen, wordt geadviseerd hun vlucht om te boeken. Brussels Airport verwacht die dag “een grote impact op de dienstverlening” door stakingen bij beveiligingsbedrijf G4S en een nationale protestactie in de hoofdstad van BelgiĆ«. Luchtvaartmaatschappijen zijn al bezig vluchten te annuleren of deze opnieuw in te plannen “om urenlange wachttijden aan de veiligheidsscreening te vermijden”.

Reizigers die er toch voor kiezen maandag vanaf Brussel te vliegen kunnen volgens de luchthaven het best met alleen handbagage reizen. Hoe lang van tevoren zij aanwezig moeten zijn, kunnen ze vinden op de website van de luchthaven.

In heel Europa hebben luchthavens problemen nu de toeristische sector weer is opgestart na de coronacrisis. Ook op Schiphol zijn er regelmatig lange rijen en wachttijden voor reizigers.