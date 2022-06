Wall Street hoger richting rentebesluit Federal Reserve

De aandelenbeurzen in New York veerden woensdag wat op voorafgaand aan het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank zal naar verwachting de rente in de Verenigde Staten met 0,75 procentpunt verhogen. Dat zou de grootste verhoging zijn sinds 1994. Eerder werd nog gerekend op een rentestap van een half procentpunt, maar de hoge inflatie dwingt de Fed tot hardere ingrepen.

De Europese Centrale Bank hield woensdag een spoedvergadering vanwege de onrust op de obligatiemarkten. De ECB liet vorige week weten de rente in juli te gaan verhogen en sindsdien zijn de rentes op staatsobligaties van vooral zuidelijke eurolanden, zoals Italiƫ, flink opgelopen. Die krijgen daardoor met hogere leenkosten te maken. De ECB liet weten deze landen te hulp te schieten en een nieuw instrument te ontwikkelen om de renteverschillen op staatsleningen van eurolanden aan te pakken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 30.627 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 3775 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 10.970 punten.

Olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron verloren 0,4 en 0,7 procent. De Amerikaanse president Joe Biden riep de oliebedrijven in een brief op meer te produceren en dat ze de lasten van de hoge benzineprijzen voor consumenten moeten verlichten. Het Witte Huis staat onder toenemende druk om kosten voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zo sluit Biden ook een belasting op overwinsten voor oliemaatschappijen niet uit.

Qualcomm dikte 0,8 procent aan. Het Europees Hof van Justitie schrapt een boete van bijna 1 miljard euro die de Europese Commissie in 2018 aan de Amerikaanse chipmaker had opgelegd. Volgens het hof heeft het bedrijf zich niet goed kunnen verdedigen door een aantal “procedurele onregelmatigheden”. Baidu steeg 1,8 procent. De Chinese internetzoekmachine voert volgens persbureau Reuters gesprekken over de verkoop van zijn meerderheidsbelang in videostreamingbedrijf iQIYI.

Moderna won 3,3 procent. Een panel van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft de goedkeuring aanbevolen van het coronavaccin van de farmaceut voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De FDA neemt doorgaans de adviezen van zijn experts over.

De euro was 1,0413 dollar waard, tegen 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 118,02 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 120,41 dollar per vat.