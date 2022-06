Wall Street kleurt groen na ferme rentestap Federal Reserve

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De centralebankenkoepel maakte bekend de rente met 0,75 procentpunt te verhogen. Dat was de grootste verhoging sinds 1994. Mogelijk dat in juli nog zo’n stap volgt. Fed-baas Jerome Powell gaf aan dat de beleidsmakers er alles aan zullen doen om de hoge inflatie te beteugelen.

De snelheid waarmee de Fed de rente verder zal verhogen, hangt nog wel af van de economische ontwikkelingen. De Fed verlaagde verder de raming voor de economische groei dit jaar. Dat onderstreept ook de zware taak waarvoor Powell zich gesteld ziet nu hij probeert de inflatie in te dammen zonder een recessie te veroorzaken.

Direct na de rentebeslissing van de Fed speelden de aandelenbeurzen iets van hun eerdere winsten kwijt, maar dat maakten ze al snel weer goed. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1 procent op 30.668,53 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 3789,99 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,5 procent tot 11.099,16 punten.

Olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron verloren 1,3 en 2 procent. De Amerikaanse president Joe Biden riep de oliebedrijven in een brief op meer te produceren en dat ze de lasten van de hoge benzineprijzen voor consumenten moeten verlichten. Het Witte Huis staat onder toenemende druk om kosten voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zo sluit Biden ook een belasting op overwinsten voor oliemaatschappijen niet uit.

Qualcomm dikte 0,6 procent aan. Het Europees Hof van Justitie schrapt een boete van bijna 1 miljard euro die de Europese Commissie in 2018 aan de chipmaker had opgelegd. Volgens het hof heeft het bedrijf zich niet goed kunnen verdedigen door een aantal “procedurele onregelmatigheden”.

Moderna won 5,7 procent. Een panel van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft de goedkeuring aanbevolen van het coronavaccin van de farmaceut voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De FDA neemt doorgaans de adviezen van zijn experts over.

Verder was er aandacht voor automaker Ford (plus 0,6 procent) dat flink te lijden heeft onder de stijgende grondstofkosten. Vooral de elektrische auto’s van het concern zijn veel duurder geworden om te maken. Een reeks modellen zou zelfs onrendabel zijn geworden.

De euro was 1,0456 dollar waard, tegen 1,0403 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 115,85 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 118,88 dollar per vat.