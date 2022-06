ANVR sleept Schiphol voor de rechter vanwege chaos

Reisbranchevereniging ANVR sleept Schiphol voor de rechter. De organisatie wil de geleden schade als gevolg van de chaos op de luchthaven op Schiphol verhalen. De ANVR is woedend op Schiphol en de overheid over de blijvende onduidelijkheid over het doorgaan van de vakanties van honderdduizenden Nederlanders, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam.

Door het falende personeelsbeleid van Schiphol dreigt de annulering van al geboekte vakanties de komende zomerperiode. Ook vissen er mensen die nog moeten boeken achter het net, zo klinkt het. Reisbedrijven worden volgens de ANVR ondertussen overspoeld met vragen van klanten over het al dan niet doorgaan van hun vakantie.

De ANVR vreest dat een groot aantal reisorganisaties failliet kan gaan als gevolg van de problemen. Ook omdat reisorganisaties wettelijk verplicht zijn om de kosten voor het annuleren van vakanties op zich te nemen. De vraag daarbij is of alle gemaakte kosten, zoals die van hotels en excursies door het annuleren van vakanties, wel allemaal verhaald kunnen worden. Zeker omdat voor vrijwel alle bedrijven in de reisbranche geldt dat ze weinig vet op de botten hebben na twee jaar van “corona-ellende”.

De ANVR heeft juristen in de arm genomen en is de zaak “aan het opbouwen”, aldus Oostdam. Hij wil van Schiphol snel weten hoeveel vluchten er de komende zomer nog geannuleerd moeten worden om de drukte het hoofd te kunnen bieden. Daarover wordt later op donderdag of mogelijk op vrijdag meer bekend.

Schiphol kampt met personeelstekorten onder beveiligers en afhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte op de luchthaven, met soms geannuleerde en vertraagde vluchten tot gevolg. Om meer personeel aan te trekken sprak de luchthaven met de vakbonden af dat beveiligers, bagage-afhandelaars, schoonmakers en buschauffeurs op het vliegveld deze zomer een bonus krijgen.

Eerder was al wel duidelijk dat luchtvaartmaatschappijen de geleden schade voor het niet kunnen uitvoeren van vluchten vrijwel zeker op Schiphol zouden verhalen. Over het afwikkelen van die claims wordt pas later meer duidelijk. Het schrappen van vakantievluchten heeft volgens reisorganisaties meer impact dan het schrappen van een dagelijkse lijnvlucht. Naast het moeten teleurstellen van vakantiegangers moeten ook hotelkamers en andere bijkomende zaken worden geannuleerd.

Schiphol zegt de reactie van ANVR niet verrassend te vinden. De luchthaven denkt wel dat het “helaas” nog wel even duurt voordat reizigers duidelijkheid kan worden verschaft. Ook omdat achter de schermen nog veel geregeld moet worden.