Benschop: niet verantwoord om niet in te grijpen op Schiphol

Het is niet verantwoord om zonder maatregelen de zomer in te gaan op Schiphol. Dat heeft topman Dick Benschop van de luchthaven gezegd tijdens een toelichting op de beslissing om een dagelijks maximum aan het aantal reizigers in te stellen. “Daarom hebben we besloten om nu al in te grijpen zodat mensen tijdig weten wat er gaat gebeuren.”

Volgens Benschop zijn de problemen op Schiphol te groot om op vrijwillige basis op te lossen. De topman stelt dan ook dat het schrappen van vluchten in overleg met de slotco├Ârdinator, die alle start- en landingsrechten co├Ârdineert, de beste mogelijkheid is. Benschop stelt dat ook andere grote Europese luchthavens als Heathrow in Londen en het vliegveld van Frankfurt vergelijkbare maatregelen nemen.

Schiphol zegt luchtvaartmaatschappijen die naar andere vliegvelden uitwijken en daardoor extra kosten maken, te gaan helpen. Daarnaast beseft Schiphol “reuzegoed” dat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties claims bij het vliegveld neer kunnen leggen. “Daar zullen we ook op ingaan.”