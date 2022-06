Bloomberg: elektrische Hummer komt mogelijk naar Europa

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) overweegt de elektrische variant van pick-up Hummer ook in Europa te gaan verkopen, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. GM wil met elektrische voertuigen, zoals ook die van het merk Cadillac, weer groter worden op het continent. Daar vertrok het in 2017 na de verkoop van het merk Opel bijna volledig.

Met elektrische auto’s zou het vanwege Europese emissieregels makkelijker zijn om er te opereren, nadat die vijf jaar geleden deels de reden waren voor de verkoop van de merken Opel en Vauxhall aan autofabrikant Stellantis. GM is nu alleen nog met een selecte groep auto’s uit het luxesegment actief in Europa.

Voor het aanbieden van de Cadillac in Europa zijn de plannen het meest concreet, waarbij het in de VS al verkrijgbare model Lyriq als eerste naar Europa zou kunnen komen. Over het verkopen van de elektrische Hummer in Europa, waarvoor in december de productie in de VS begint, wordt nog nagedacht. Een woordvoerder van GM zei dat nog niets definitief is.

De automaker is bezig om Hummer nieuw leven in te blazen. Het faillissement van GM in 2009 zorgde ervoor dat de productie ervan werd gestopt.

“Europa is de op een na grootste en snelst groeiende markt voor elektrische voertuigen ter wereld, wat een belangrijke kans biedt”, zei GM in november.