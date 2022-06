Corendon verplaatst 150 zomervluchten van Schiphol naar Rotterdam

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon verplaatst in juli en augustus 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Daarnaast schrapt het bedrijf zo’n 35 Schiphol-vluchten door ze samen te voegen of naar andere regionale vliegvelden te verplaatsen. Corendon verlaagt daarmee zijn aantal vluchten vanaf Schiphol met ongeveer een kwart.

Schiphol kampt al lange tijd met grote drukte en personeelstekorten. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al wekenlang voor grote drukte op de luchthaven, met soms geannuleerde en vertraagde vluchten tot gevolg. Om meer personeel aan te trekken sprak de luchthaven met de vakbonden af dat beveiligers, bagage-afhandelaars, schoonmakers en buschauffeurs op het vliegveld deze zomer een bonus krijgen.

Ook moeten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen of verplaatsen om de situatie beheersbaar te houden. Het was nog niet bekend hoeveel reizen bij Corendon deze zomer moesten worden geschrapt, maar het bedrijf hoopt op deze manier zo veel mogelijk vakanties te laten doorgaan.

Schiphol maakt donderdagavond bekend welke maatregelen het gaat treffen om de zomerdrukte het hoofd te bieden. De precieze uitwerking van die plannen laat overigens ook daarna nog op zich wachten. Dit omdat de slotco├Ârdinator zich nog over de starts en landingen moet buigen. Daarnaast is het aan maatschappijen en reisorganisaties zelf om nog te puzzelen met de aantallen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het omboeken van passagiers, het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens of het instellen van een boekingsstop.